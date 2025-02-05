شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كم عمرها...شاهد أول ظهور رسمي وأوضح صورة لزوجة أحمد الشرع..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبلت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، زوجة الرئيس السوري، لطيفة الدروبي، في العاصمة التركية أنقرة.

وأبدت أمينة أردوغان في حسابه على منصة "إكس" سعادتها باستضافة لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري والتي حضرت اليوم في زيارة رسمية إلى تركيا.

وقالت أمينة أردوغان: "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم".

وتابعت أردوغان: "ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".

وأردفت أردوغان قائلة: "أكدت أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم، كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها".

وعبرت عقيلة الرئيس التركي عن اعتقادها بأن "المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تُتخذ على هذا الطريق أملاً دائماً لشعوب المنطقة".