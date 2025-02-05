شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى لسعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-2-2025 امام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و 50.36 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق تعاملات البنوك اليوم الأربعاء كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.