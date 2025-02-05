الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتعيين جواهر بنت محمد القاسمي رئيسا فخريا لحي الشارقة للإبداع

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتعيين جواهر بنت محمد القاسمي رئيسا فخريا لحي الشارقة للإبداع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس فخري لحي الشارقة للإبداع.
ونص المرسوم على أن تُعيّن سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي رئيساً فخرياً لحي الشارقة للإبداع.
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