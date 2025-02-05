الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتعيين جواهر بنت محمد القاسمي رئيسا فخريا لحي الشارقة للإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس فخري لحي الشارقة للإبداع.

ونص المرسوم على أن تُعيّن سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي رئيساً فخرياً لحي الشارقة للإبداع.