شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هامة للسكان بالعاصمة صنعاء وجميع مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي"خطير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه السياسي والصحفي اليمني صدام الحريبي رسالة هامة للسكان بصنعاء وجميع مناطق الحوثي

وقال الحريبي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏رسالة مهمة إلى الآباء في صنعاء وغيرها!

منذ أسبوعين تماما يمر الحوثيون على كل مدارس أمانة العاصمة، ويقومون بعمل عرض عبر الشاشات على استخدام السلاح لطلاب الإعدادية والثانوية، ويطلبون منهم الاستعداد للقتال، وحتى الطالبات يقومون بتحريضهن وعمل دورات لهن.

وقبل أسبوع بدأ الحوثيون بإنزال لجان على المدارس من أجل توزيع الطلاب إلى فِرق تمهيدا لنقلهم إلى المعسكرات ثم توزيعهم على جبهات القتال، وإن كان البعض يشكّك في ذلك فليسأل أولاده، فالحوثيون طلبوا من الطلاب الذين لا تنتمي أسرهم ل "الأنصار" بحسب تسميتهم لأنفسهم بأن لا يخبرونها بهذا العمل.

وتابع بالقول:

فيا أيها الآباء في صنعاء وكل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، اجلسوا مع أبنائكم وبناتكم واسألوهم ماذا يطلب منهم الحوثي في المدارس الأهلية وغيرها وأرشدوهم.