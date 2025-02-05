أمير القصيم: الميناء الجاف بالمنطقة سيؤدي دورًا حيويًا في دعم الموانئ البحرية وقطاع الخدمات اللوجستية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، اجتماع تفعيل وتطوير موقع الميناء الجاف بالمنطقة الذي يقع شرق مدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات المشروع وآليات تطويره بما يتواكب مع تطلعات النمو اللوجستي في المنطقة، مؤكدًا أهمية الميناء الجاف، نظرًا لما تتمتع به القصيم من موقع حيوي وإستراتيجي في وسط المملكة، ويعزز من مكانها مركزًا لوجستيًا يربط بين مختلف مناطق المملكة، ويسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات.

وقال سموه: “إن الميناء الجاف سيؤدي دورًا حيويًا في دعم الموانئ البحرية، وتعزيز سلاسة عمليات الشحن والتفريغ، لمواكبة التطورات السريعة في قطاعي التجارة والنقل، لافتًا الانتباه إلى أن الميناء الجاف سيسهم في عملية الربط اللوجستي بين المنطقة الشرقية والقصيم، وسيكون رديفًا إستراتيجيًا للموانئ البحرية، وسيرفع من كفاءة عمليات النقل والتخليص الجمركي، وسيسرع عمليات الشحن للتجار والمستثمرين.

وأشار إلى أن تطوير الميناء الجاف سيمثل نقلة نوعية في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الاستثمارات اللوجستية التي تخدم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع أهمية الميناء الجاف الذي سيقع على مساحة 1,084,000 متر مربع، ليصبح أحد الركائز الأساسية في تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع اللوجستي، وجعل المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع خطط التنفيذ والجدول الزمني للمراحل المقبلة، إضافًة إلى استعراض جهود التكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، موجهًا سموه بضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من الميناء، وتعزيز موقع منطقة القصيم محورًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد والنقل داخل المملكة.

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