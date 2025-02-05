شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثنائيته أمام الوصل.. كم أصبح عدد أهداف رونالدو في مسيرته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جّل كريستيانو رونالدو هدفين، ساعد من خلالهما في فوز نادي النصر السعودي على نادي الوصل الإماراتي بنتيجة 0/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الاثنين، ضمن منافسات الدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة. وجاء هدفا النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاماً، في الدقيقتين 44 و78 من زمن المباراة.بعد هزّه شباك نادي الوصل في مناسبتين، وصل رونالدو للهدف رقم 923 في مسيرته الكروية، بقميص منتخب بلاده ومختلف الأندية الّتي لعب لها. كما وصل للمساهمة التهديفية رقم 27 بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ سجّل 23 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة عقب خوضه 25 مباراة

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