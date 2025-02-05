شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة غامضة لرجل وعشيقته داخل شقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية في مدينة بوزنيقة المغربية فتحت تحقيقًا معمقًا بعد العثور على جثتي رجل وامرأة في الخمسينيات من عمرهما داخل شقة في أحد التجمعات السكنية المحلية.

ووفقًا للمصادر، فإن الرجل المتوفى، المولود عام 1971، كان موظفًا بينما المرأة، المولودة عام 1974، كانت تعمل كمدرسة في مدينة تارودانت. وكلاهما متزوجان، وكانا على علاقة خارج إطار الزواج.

وقد تم اكتشاف الحادث بعد أن لاحظت زوجة الرجل غيابه غير المعتاد عن المنزل، ما دفعها للاتصال بصديقه، وعندما تعذر على الصديق التواصل مع الرجل هاتفيًا، توجه إلى الشقة التي يمتلكها الرجل، حيث عثر على الجثتين.

وقد أبلغ الصديق المصالح الأمنية، التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقًا عاجلًا تحت إشراف النيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية لم تظهر أي آثار للعنف على الجثتين، مما يرجح أن الوفاة قد تكون ناتجة عن تسمم غذائي أو تسرب غاز.

وقد تم إبلاغ عائلتي الضحيتين بالحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.