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الكويت.. مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"

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  • الكويت.. مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع" 1/2
  • الكويت.. مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع" 2/2

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الدمام - شريف احمد - صدر في دولة الكويت اليوم، مرسوم أميري بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية.
فيما نص المرسوم في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرًا للدفاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوعي بدولة الكويت الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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