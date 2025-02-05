شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من المخابرات الأمريكية يلوح بإقالة المجلس الرئاسي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف خبير يمني مقيم في أمريكا ومحسوب على الاستخبارات ، الأربعاء، اقالة المجلس الرئاسي في اليمن. وأفاد منير الماوري في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وجود انباء عن عزل الرئاسي ، مشيرا على انه لم يتضح ما اذا كان أعضاء المجلس قد قدموا استقالتهم او تم اقالتهم. وكانت السعودية انهت عقد إقامة أعضاء الرئاسي في فندق الريتز بالرياض وأغلقت الاجنحة الرئاسية فيه ما اضطر الأعضاء للمغادرة إلى الامارات او الإقامة بمباني سكنية عادية. وتحدثت تقارير سابقة عن وضع رشاد العليمي ، رئيس المجلس ، تحت الإقامة الجبرية. ومع أنه لم يتضح بعد وضع السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن حتى اللحظة مع انها لم تعقد بعد اية اجتماعات او اجراء اية اتصالات خلال الأيام الأخيرة الا ان المؤكد وجود ازمة في ظل عودة أعضاء الرئاسي عن الانتقالي لممارسة أعمالهم بشكل منفرد بعيدا عن بقية أعضاء المجلس

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