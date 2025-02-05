أمير منطقة حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي في تجمع حائل الصحي خلال عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالصالة الرئيسة بالإمارة اليوم، الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي في تجمع حائل الصحي خلال عام 2024م، وذلك بدعم من أوقاف الشيخ حمود المعجل -رحمه الله-، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلف علي بن سالم آل عامر، والمدير العام لفرع وزارة الصحة سلطان المسيعيد، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان، ورجلي الأعمال بدر وفايز حمود المعجل.

وشاهد سموه خلال الحفل عرضًا عن الجائزة، التي تشمل فئات، منها: الأطباء والتمريض والممارسون الصحيون من غير الأطباء والتمريض وفئة الإداريين والخدمات المساندة، وخضع أكثر من 10 آلاف من موظفي التجمع لمعايير تقييم الجائزة، ومن أهمها المساهمة في تحسين ورفع مؤشرات نموذج الرعاية الجديد والحصول على إشادة في إحدى رحلات تجربة المستفيد والمشاركات التعليمية في المؤتمرات العلمية وما يعادلها والمشاركة في مشاريع تحسينية لخدمة المرضى.

وكرّم أمير منطقة حائل في ختام الحفل الفائزين في جائزة التميز الوظيفي، منوهًا بأهمية تحفيز المتميزين، مشيرًا إلى الدعم المستمر من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بمتابعة معالي وزير الصحة، مشيدًا بجهود تجمع حائل الصحي والإسهام المتميز من أوقاف الشيخ حمود المعجل -رحمه الله- لدعم هذه الجائزة وغيرها من الإسهامات التنموية والخدمية والصحية والخيرية.

وكرّم سموه رجلي الأعمال بدر وفايز حمود المعجل.

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