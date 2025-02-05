شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديث مسجل للتعاملات البنكية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و50.36 للبيع.
وجاءت أسعار الدولار بالبنوك كالاتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.26 جنيه للشراء.
50.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر.
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.
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