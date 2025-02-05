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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديث مسجل للتعاملات البنكية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية