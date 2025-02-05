شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحركات وانتشار عسكري كبير في شوارع العاصمة عدن ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن وجود انتشار امني كبير بعدن واكدت المصادر عن إنتشار قوات أمنية داخ مجطار عدن وبالقرب منه في هذه اللحظات

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