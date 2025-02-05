تعرف على آخر سعر للدولار داخل البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولاراليوم الأربعاء 5-2-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.27 جنيه للشراء و 50.41 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و 50.36 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق تعاملات البنوك اليوم الأربعاء كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.