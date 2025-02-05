“الغذاء والدواء” تنفي شائعة تسبب الزنجبيل في الجلطات والشلل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن تسبب الزنجبيل في الجلطات الدموية والشلل لدى كبار السن، أو زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي، أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أسس علمية، مشيرة إلى أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية والموثوقة.

يأتي هذا التوضيح في إطار جهود الهيئة للتوعية والتصدي للشائعات المتعلقة بالغذاء والدواء، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

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