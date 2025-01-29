شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدرع يستلم "باكيا" جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وفرنسا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل سيف الدرع، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام نظيره فرنسا والتى خسرها بنتيجة 34-33 فى دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب باكيًا بعد الخسارة من فرنسا.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25، بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.