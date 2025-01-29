بالصور- كارلا حداد تبرز جمالها بلوك رائع في شوارع بيروت..سعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد في أحدث إطلالاتها على متابعيها، بمجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من شوارع بيروت، و كانت ترتدي توب ضيق ذات اكمام طويلة باللون الاسود مكشوف الكتفين مع سروال باللون الفضي اللامع ضيق، و معطف قصير من الفرو الاسود، وتركت شعرها منسدلاً، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت كارلا بيدها حقيبة من دار أزياء Chanel زصل سعرها إلى 8,690 دولار.

وكانت نشرت كارلا حداد صوراً لها أمام شجرة الميلاد، وقد إختارت فستاناً أبيض بليسيه، وفوقه رداء شفاف مزين بكرات حمراء وأزهار بيضاء، وعلقت على الصور قائلة: "My favorite color is Christmas lights لوني المفضل هو أنوار الميلاد. ميلاد مجيد".

