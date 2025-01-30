شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل البلبيسي: استمع لكل أنواع الموسيقى وبحب عدوية وعبدالمطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج والملحن، إسماعيل البلبيسي، إنه كان حريصا على الاستماع لكل أنواع الموسيقى، وكان يحبها جميعا، عدا بعض أنواع الموسيقى التي لا يتقبلها، ووصفها بـ"الصعبة أوي".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد العسيري، ببرنامج "كلام في الفن" الذي يذاع على القناة الوثائقية: "أنا درست وبدرس موسيقى عالمية، وفي الوقت نفسه بسمع شعبي، وبحب أسمع أحمد عدوية، وعبد المطلب".

وتابع: "بسمع موسيقى جاز، وبعزف الكلام ده، وأنا بعزف على آلات نفخ نحاسية، وبالتالي هتلاقي ده كله والخلطة دي في الموسيقى اللي بعملها".

وقال: "تلاقيني بعمل شرقي، أغاني فيها عُرب، وتلاقيني بقفل الأغنية بموسيقى جاز، لأني متعود على ده، ودي مش حاجة جديدة عليا".