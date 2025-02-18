شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يستعين بـ "بروسلى" فى مسلسل فهد البطل .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن عرض برومو مسلسل فهد البطل حتي أثار حالة كبيرة من التشويق لدي جمهور أحمد العوضى بطل العمل ومحبي الدراما عموماً ممن ينتظروا مارثون دراما رمضان 2025 الذى لم يعد يفصلنا عنه سوي أيام.

البرومو الذى كان أحد أقوي البروموهات الذى تم طرحها حقق ارقامها قياسياً اقتربت حتي كتابة هذه السطور من 35 مليون مشاهده عكست الاهتمام الكبير به إلا أن ما لم يلحظه الكثيرون بعيدأً عن الأكشن والحبكة الدرامية خلال البرومو هو استعانة العوضى خلاله بشخصية محببة لجمهوره تم عرضها في نهاية الفيديو.



فهد البطل

الحكاية تتلخص في أن نهاية البرومو ظهر فيها العوضى وهو يقول : لا بسم الله الرحمن الرحيم خلى بالك بقه من نفسك"، وهي الجملة الذى قالها بسرعة وبطريقة تتشابه مع شخصيته الشهيرة في مسلسل كلبش 3 والذى تم عرضه في عام 2019، وكأنه يرد بها على من يرددوا جمل من عينة أنه يكرر نفسه بأدوار البطل الشعبى ليظهر في لقطة مغايرة تماماً عن الشخصية الصعيدية الذى ظهر به في أحداث العمل أو دور فهد الذى لم يردد به أي كلمة بهذه الطريقة ليظهر الفارق بصورة كبيرة وواضحة .



بروسلى

وهى الطريقة التي تحسب لصناع البرومو الذين أنهوه على هذه الشاكلة بعد دقيقتين من الإثارة ما بين المعارك ومشاهد الأكشن بالإضافة لجرعة من الرومانسية جمعت بين شخصيتي فهد وكناريا التي تلعب دورها ميرنا نور الدين.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.