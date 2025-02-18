شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة.. ماذا ستدبر لـ جودر من أجل الوقوع في حبها بالجزء الثاني رمضان 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وخلال أحداث الجزء الأول حاولت جوهرة "تارا عماد" أن تقرب من جودر من أجل أن يحبها وتعد له الطعام يوميًا ليخبرها بأنه متزوج ويحب زوجته، لتغضب وتصنع عمل له من أجل أن يحبها، وتضع منومًا لوالدها الشيخ عبد الأحد وكل المتواجدين في القصر حتى تجعل جودر لوحده وتقنعه أن يحبها، هذا ما فعلته في الجزء الأول، لذلك ماذا سوف تفعل جوهرة في جودر من أجل أن يقع في حبها في أحداث الجزء الثانى، هذا ما سوف تكشفه الأحداث وقت عرض المسلسل في رمضان 2025.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.