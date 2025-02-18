6 أطعمة تسبب الأرق وقلة النوم.. تجنب تناولها في الليل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤثر النظام الغذائي بشكل مباشر على جودة النوم، إذ تتسبب بعض الأطعمة في اضطرابات هضمية تؤدي إلى الأرق أو النوم المتقطع، وينصح خبراء التغذية بتجنب تناول الدسمة والمقلية منها، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالسكر والتوابل الحارة قبل النوم، نظرًا لتأثيرها السلبي على عملية الهضم ومستويات الطاقة في الجسم، كما أن بعض الأطعمة، مثل المخبوزات واللحوم الحمراء، تحتاج إلى وقت طويل للهضم، ما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة أثناء الليل.

وقال الدكتور محمد الحوفي، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في هذا السياق لـ«الوطن» إن هناك أطعمة محددة يُفضل الابتعاد عنها قبل النوم، لأنها قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وتؤثر سلبًا على جودة النوم.

أطعمة غنية بالدهون تسبب اضطرابات النوم

أوضح «الحوفي» أن الأطعمة الدسمة والمقلية، مثل البرجر، البيتزا، والبطاطس المقلية، تعد من أسوأ الخيارات قبل النوم، لأنها تبطئ عملية الهضم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة أثناء الليل.

التوابل والسكريات وتأثيرها على النوم

وأشار إلى أن الأطعمة الحارة والتوابل الزائدة قد تتسبب في تهيج المعدة وارتجاع المريء، مما يزيد من احتمالية الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم. كما أن الأطعمة السكرية والمخبوزات تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، ما يحفز النشاط ويجعل النوم أكثر صعوبة.

اللحوم الحمراء والمخبوزات قد تؤدي إلى الأرق

وأكد أن اللحوم الحمراء تحتاج إلى وقت طويل للهضم، ما يجعل الجسم يعمل خلال الليل بدلاً من الاسترخاء، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، أما المخبوزات والمعجنات، فهي تحتوي على كربوهيدرات بسيطة تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم انخفاضًا مفاجئًا في مستوى السكر، ما قد يؤثر على استقرار النوم.

احذر الفواكه الحمضية والطماطم

كما حذر من تناول الفواكه الحمضية والطماطم قبل النوم، لأنها قد تسبب ارتجاع المريء وحرقة المعدة، ما يؤثر على راحة الجسم أثناء الليل.

بدائل غذائية صحية لنوم مريح

ولتجنب هذه المشكلات، نصح الدكتور الحوفي بتناول بعض الأطعمة الصحية التي تعزز النوم الجيد، مثل الزبادي قليل الدسم، لاحتوائه على البروبيوتيك الذي يساعد في تحسين عملية الهضم.

حفنة من المكسرات مثل اللوز والجوز، حيث تحتوي على المغنيسيوم الذي يساهم في استرخاء العضلات.

كوب من الحليب الدافئ، لأنه يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تحفيز النوم.

الموز، نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تهدئة الأعصاب.

الشوفان مع العسل، الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحفيز إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم.

مشروب البابونج أو النعناع، حيث يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

نصائح عامة للحصول على نوم أفضل

وأكد أن اختيار الأطعمة المناسبة قبل النوم يُشكل دورًا كبيرًا في تحسين جودة النوم والوقاية من الاضطرابات الهضمية، لذلك، يُفضل الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية والتوابل الزائدة، واستبدالها بوجبات خفيفة صحية لضمان نوم هادئ ومريح.