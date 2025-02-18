شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. ما تريد معرفته عن خدمة الشمولية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “الشمولية الرقمية”، التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الخدمة تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة .



ما هي خدمة الشمولية الرقمية؟



هي خدمة تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، من خلال توفير فريق مختص لمساعدتهم على استكمال عملية التسجيل.

هي خدمة تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، من خلال توفير فريق مختص لمساعدتهم على استكمال عملية التسجيل.

هل توجد متطلبات خاصة للاستفادة من الخدمة؟



نعم، يتطلب التسجيل أن تكون من (كبار السن فوق 60 عاما أو من الأشخاص ذوي الإعاقة ) كما يجب أن توفر بياناتك الشخصية، مثل رقم الهوية ورقم الجوال لضمان تسجيل دقيق وسلس.



الشمولية الرقمية.. احصل على خدماتك من المنزل



وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين طلب المساعدة في التسجيل في الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الانتظار لفترات طويلة، وذلك عبر إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية، وإدخال البيانات الأساسية، ليقوم الفريق المختص في المنصة بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة.



كيف يمكنك التسجيل في خدمة الشمولية الرقمية ؟



هناك عدة خطوات بسيطة يمكن من خلالها التسجيل..

زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية

إنشاء حساب جديد

تحديد فئة المستفيد (أكثر من 60 عاما - الأشخاص ذوي الإعاقة)

وصول رسالة التحقق من مطابقة الشروط (أكثر من 60 عامًا - الأشخاص ذوي الإعاقة)

تقديم طلب الدعم لإتمام عملية التسجيل

يتم التواصل مع المستفيد لإتمام إجراءات التسجيل



للتحقق من بيانات المستفيد، يجب عليك الدخول إلى منصة الدعم والحماية، ثم تسجيل الدخول لحسابك في المنصة، وستتمكن من التأكد من صحة معلوماتك المدخلة



الشمولية الرقمية من مستهدفات رؤية 2030



ويأتي إطلاق خدمة “الشمولية الرقمية” في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز فرص تمكينهم في المجتمع.

كما تعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، وضمان وصول الفئات المستحقة إلى الدعم بسهولة وكفاءة.