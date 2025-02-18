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شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تترقب ردود جوجل حول أزمة "تسمية الخليج" قبل اللجوء إلى القضاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المكسيك، الاثنين، أنها تنتظر ردا جديدا من شركة جوجل على طلبها بإعادة اسم "خليج المكسيك" بالكامل إلى خدمة خرائط جوجل، قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.
وصرحت الرئيسة كلاوديا شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي بأنها تلقت رسالة رسمية من كريس تيرنر، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسات العامة، أوضح فيها أن جوجل لن تغير سياستها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمية المسطح المائي بـ "خليج أمريكا".
وأضافت شينباوم: "سننتظر رد جوجل، وإذا لم يكن هناك تغيير، فسنلجأ إلى القضاء".
وصرحت الرئيسة كلاوديا شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي بأنها تلقت رسالة رسمية من كريس تيرنر، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسات العامة، أوضح فيها أن جوجل لن تغير سياستها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمية المسطح المائي بـ "خليج أمريكا".
وأضافت شينباوم: "سننتظر رد جوجل، وإذا لم يكن هناك تغيير، فسنلجأ إلى القضاء".
تغيير اسم خليج المكسيك
وحاليًا، تظهر التسمية على خرائط جوجل بطرق مختلفة، حيث يسمى داخل المكسيك بـ "خليج المكسيك"، وداخل الولايات المتحدة بـ "خليج أمريكا"، بينما يظهر عالميا بتسمية مزدوجة: "خليج المكسيك (خليج أمريكا)".
وفي رسالته، قال تيرنر إن جوجل تعتمد هذه التسمية وفقا لسياسات الخرائط طويلة الأمد لضمان الحياد والتناسق عبر جميع المناطق، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة لعقد لقاء مباشر مع الحكومة المكسيكية لمناقشة القضية.
وأوضح تيرنر في الرسالة أن سياسة الشركة الثابتة ترتكز على استشارة مصادر موثوقة متعددة لضمان تقديم عرض جغرافي دقيق ومحدث للعالم.
سياسة جوجل
وأعلنت الشركة التقنية العملاقة عن التغيير قبل أيام، مشيرة إلى "سياستها طويلة الأمد في تطبيق التعديلات على الأسماء عند تحديثها في المصادر الحكومية الرسمية."
وأعادت الهيئة الأمريكية للأسماء الجغرافية تسمية الخليج رسميا، وذلك بناء على أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تسميته تكريما لـ"عظمة أمريكا" بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
ويطلق اسم خليج المكسيك على هذا المسطح المائي الواقع على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك منذ القرن السادس عشر.