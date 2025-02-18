شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تترقب ردود جوجل حول أزمة "تسمية الخليج" قبل اللجوء إلى القضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المكسيك، الاثنين، أنها تنتظر ردا جديدا من شركة جوجل على طلبها بإعادة اسم "خليج المكسيك" بالكامل إلى خدمة خرائط جوجل، قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.

وصرحت الرئيسة كلاوديا شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي بأنها تلقت رسالة رسمية من كريس تيرنر، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسات العامة، أوضح فيها أن جوجل لن تغير سياستها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمية المسطح المائي بـ "خليج أمريكا".

وأضافت شينباوم: "سننتظر رد جوجل، وإذا لم يكن هناك تغيير، فسنلجأ إلى القضاء".



تغيير اسم خليج المكسيك