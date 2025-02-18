شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدقيق في السعودية خلال شهر.. وتباين «الأرز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الدقيق المحلي في السعودية خلال شهر يناير الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار الأرز.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الدقيق المحلي الأسمر ارتفع بنسبة 1.6%، على أساس شهري، مسجلا 3.18 ريال للكيلو.

وبحسب النشرة، ارتفع سعر الدقيق المحلي الأبيض بنسبة 2.5% على أساس شهري في يناير الماضي، مسجلا 4.86 ريال للكيلو. أسعار الأرز أفادت النشرة بأن سعر الأرز البسمتي ارتفع بنسبة 0.3% في يناير الماضي، على أساس شهري، مسجلا 97.9 ريال لـ(10 كجم).

وانخفض سعر الأرز الهندي بنسبة 0.1%، على أساس شهري، مسجلا 82.62 ريال لـ(10 كجم) في يناير 2025.

وبلغ سعر الذرة الحلوة 6.1 ريال، منخفضا بنسبة 0.9%، فيما استقر سعر الشعيرية عند 5.8 ريال.

وانخفض سعر المكرونة بنسبة 0.2% إلى 5.94 ريال لـ(500 جم)، وتراجع سعر الشوربة العلب الشوفان 0.8% إلى 10.08 ريال.

وتراجع سعر الخبز الأبيض المفرود (4 أرغفة) بنسبة 0.9% في شهر يناير الماضي، على أساس شهري، مسجلا 1.08 ريال.