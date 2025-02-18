شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توقف متابعة الدرجات في نظام نور خلال الاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت وزارة التعليم خاصية متابعة نسبة تقدم الطلاب في نظام نور خلال فترة الاختبارات النهائية، وهي الميزة التي كانت تتيح لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على الدرجات التي يتم رصدها يوميًا أثناء سير الاختبارات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التنظيمات المعتمدة لضمان سير عملية الاختبارات بسلاسة، حيث يتم رصد الدرجات يوميًا في نظام “نور” من قبل المعلمين، مع استمرار عمليات المراجعة والتدقيق لضمان دقة النتائج قبل اعتمادها.



موعد إعلان النتائج

وأكدت وزارة التعليم أن إعلان النتائج سيتم قبل نهاية دوام يوم الخميس، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها عبر النظام بعد إغلاق الدرجات رسميًا.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة الحالية تكثيف عمليات الرصد والمراجعة النهائية لضمان دقة الدرجات، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنها.

نظام نور

ويُعد نظام “نور” أحد الأنظمة الإلكترونية التي تتيح للطلاب وأولياء الأمور متابعة المسار التعليمي للطالب، بما في ذلك تسجيل الطلاب، وجداول الاختبارات، وإشعارات الدرجات، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

ويعتمد النظام على عمليات دقيقة في إدخال ورصد الدرجات لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، حيث يتم مراجعة الدرجات من قبل المعلمين ثم اعتمادها من قِبل إدارة المدرسة قبل إتاحتها للاستعلام.

ومن المنتظر أن يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم فور إغلاق الدرجات واعتمادها رسميًا، وذلك عبر نظام نور، حيث تتيح المنصة استخراج إشعارات الدرجات وتحليل الأداء الأكاديمي للطلاب في جميع المراحل الدراسية.