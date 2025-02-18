إدريس إلبا يقرر العودة إلى موطنه الأصلي في أفريقيا لهذا السبب الكبير

ميرنا وليد - بيروت - عاد النجم العالمي إدريس إلبا إلى منطنه الأصلي في أفريقيا وذلك بهدف لتعزيز صناعة السينما هناك، و العمل على مشاريع جديدة.



كشف الممثل والمخرج الحائز على جوائز إدريس، عن خطط للإنتقال إلى أفريقيا خلال العقد المقبل للمساعدة في تطوير صناعة السينما في القارة.

و في مقابلة له قال إدريس إلبا: "أنا هنا لدعم صناعة السينما، وهي عملية تستغرق 10 سنوات. لن أتمكن من القيام بذلك من الخارج. وتشمل رؤيته بناء استوديوهات الأفلام في زنجبار وغانا، وخلق فرص لرواية القصص الأفريقية على نطاق عالمي".

