شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود» تنهي إجراءات الاستحواذ على «صيدليات زهرة الروضة» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وبلغت القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة مبلغ وقدره 441.1 مليون ريال، علما بأنه تم تعديل مبلغ الصفقة وفقاً لاتفاقية البيع والشراء.

وبحسب الشركة فإن من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي لشركة بن داود القابضة ومساهميها على المدى الطويل. فيما تعتبر الصفقة متوافقة مع رؤية الشركة الاستراتيجية للتوسع بقطاع الرعاية الصحية. الدمام - شريف احمد - أنهت شركة بن داود القابضة إجراءات الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها انتهت من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدّل لدى كاتب العدل، منوهة بسداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء.وبلغت القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة مبلغ وقدره 441.1 مليون ريال، علما بأنه تم تعديل مبلغ الصفقة وفقاً لاتفاقية البيع والشراء.وبحسب الشركة فإن من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي لشركة بن داود القابضة ومساهميها على المدى الطويل. فيما تعتبر الصفقة متوافقة مع رؤية الشركة الاستراتيجية للتوسع بقطاع الرعاية الصحية.