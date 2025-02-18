شكرا لقرائتكم خبر عن شريم: لن يكون هناك تحرير للعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال قيادي مؤتمري انه لن يكون هناك تحرير للعاصمة صنعاء من يد جماعة الحوثي الموالية للنظام الايراني والمنقلبة على الدولة المعترف بها دوليا.

وكتب عضو مجلس الشورى والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في الحديدة "عصام شريم" في حسابه الرسمي على منصة "إكس" انه لن يكون هناك تحرير للعاصمة صنعاء دون استعادة سابقة لمحافظة الحديدة من يد الانقلابيين الحوثيين.

واوضح شريم بالقول: لا تحرير لصنعاء بدون استعادة الحديدة..كلمة وعشر سوء".



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