شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «زين السعودية» إلى 596 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في عام 2024 بنسبة 52.9% إلى 596 مليون ريال، مقارنة بـ1.267 مليار ريال في عام 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة أرباحا (بما في ذلك المكاسب من صفقة بيع وإعادة تأجير جميع أبراج الاتصالات البالغ عددها 8069 برجاً والمعترف بها بالكامل خلال العام 2023م بمبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار ريال).

وارتفع إجمالي الربح بمقدار 614 مليون ريال (10.5%) ليصل إلى 6.5 مليار ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 66 مليون ريال (2.5%) وارتفعت مصاريف خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 203 ملايين ريال.

وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2024م بمقدار 345 مليون ريال (11.6%) لتصل إلى 3.323 مليار ريال في السنة المالية 2024م مقارنة بعام 2023م (2.978 مليار ريال).

وانخفضت الزكاة بمبلغ 131 مليون ريال بالنظر إلى اللوائح الجديدة، إذ أعادت زين السعودية تقييم مخصص الزكاة لديها وبالتالي قامت بعكس المخصص الإضافي المحمل في الفترات السابقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بمبلغ 76 مليون ريال.