شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابك للمغذيات الزراعية» إلى 3.32 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية في عام 2024 بنسبة 9.1% إلى 3.327 مليار ريال، مقارنة بـ 3.659 مليار ريال في عام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأضافت أن العضو تقدم باستقالته أمس الإثنين، فيما تسري الاستقالة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م.
وأوضحت أن سبب الاستقالة نظراً لتأثر صفة عضويته في مجلس الإدارة (كعضو مستقل) بأحد عوارض الاستقلال. حسب المادة (19) الفقرة (ج/6) من لائحة حوكمة الشركات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
استقالة عضو مجلس الإدارةأعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية استقالة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات خالد بن سالم الرويس (عضو مستقل).
وأضافت أن العضو تقدم باستقالته أمس الإثنين، فيما تسري الاستقالة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م.
وأوضحت أن سبب الاستقالة نظراً لتأثر صفة عضويته في مجلس الإدارة (كعضو مستقل) بأحد عوارض الاستقلال. حسب المادة (19) الفقرة (ج/6) من لائحة حوكمة الشركات.