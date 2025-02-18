الاقتصاد

«الحفر العربية» توقع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات الحفر البحري دوليا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الحفر العربية» توقع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات الحفر البحري دوليا

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الحفر العربية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة شلف دريلينج لإقامة تحالف استراتيجي في مجال الحفر البحري الدولي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التحالف الإستراتيجي يهدف إلى نشر بعض منصات الحفر البحرية عالية المواصفات التابعة لشركة الحفر العربية دولياً وتوسيع نطاق عمليات وقدرات الشركتين.
وأضافت أن المذكرة غير محددة المدة، منوهة بعدم وجود أثر مالي لتوقيع مذكرة التفاهم في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عن أي عقود قد تنشأ عن التحالف وأثرها المالي حال حدوثها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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