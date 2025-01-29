جيسيكا بيل بإطلالة مثيرة خلال أسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة الأميركية جيسيكا بيل الأنظار في ظهور نادر في عرض أزياء جورجيو أرماني خلال أسبوع الموضة في باريس في فرنسا.

وشوهدت زوجة جاستن تيمبرليك البالغة من العمر 42 عامًا وهي في طريقها إلى الحدث البارز، مسترشدة بأمنها وسط حشد من المعجبين والمصورين.

ارتدت بيل سترة مطرزة لامعة أبرزت صدرها وسروالًا مخمليًا أسود يعانق قوامها النحيف، وطبقت ماكياج ناعم أظهر بشرة خالية من العيوب تحت الأضواء الساطعة ، وتباهت بـ خاتم زفافها الماسي.

ومن بين النجوم الآخرين الذين شوهدوا في عرض أزياء ربيع جيورجيو أرماني بريفيه لربيع 2025، ديمي مور، وديانا أغرون، وفاليريا جولينو، وألبا روهرواشر، وديبورا هونغ، وزيتا دوتفيل.



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