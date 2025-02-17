من الكواليس.. نسرين أمين تشوق متابعيها لدورها في "العتاولة 2"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نسرين أمين على متابعيها من كواليس تصوير مسلسلها "العتاولة 2" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، علقت عليها قائلةً: "عدولة فى العتاولة ٢"، محمسةً الجمهور لدورها في العمل.



و في وقت سباق، تحدثت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن حقيقة خلافها مع الممثلة المصرية نسرين أمين.

وقالت يسرا اللوزي: "أنا ما عنديش مشكلة مع نسرين أمين ولا أي حد، وحتى رامز جلال مقالش إن في بيني وبين نسرين مشاكل، إحنا مكناش عارفين أن في حد معايا في الحلقة، ولما سألوا إدارة أعمالي عندي مشاكل مع مين قالولهم معندهاش مشاكل مع حد، مكنوش عارفين يعملوا إيه فقرروا يبنوا الحلقة بتاعتي على أننا شخصيتين عكس بعض. أنا معنديش مشاكل مع حد لأني بعمل هبلة، ونصيحتي للناس أن كل واحد يبص في ورقته وقتها الحياة هتبقى حلوة. أنا برج الأسد لكن أنا مش واخدة من صفات البرج ده حاجة، بحس إني مظلومة الناس بتتعامل معايا إني بحب الأضواء والسيطرة وكلمتي هي اللي تمشي وأنا "كتكوت مبلول" لو في برج اسمه كده هيبقى أنا".

