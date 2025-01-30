شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إقامة جبرية الحلقة 8.. صابرين بالعناية المركزة وسلمى تستكمل مخطط قتلها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 8 من مسلسل إقامة جبرية، قيام هنا الزاهد "سلمى" باستكمال مخطط قتل والدة موسى "عايدة" وتلعب دورها صابرين، حيث دخلت سلمى غرفة العناية المركزة، لتقوم بحقن محلول دواء عايدة بمادة أحضرتها معها للتخلص منها نهائيا.

وشهدت الحلقة قيام "عز" محمود البزاوي بسرقة "هاردات" وجهاز لاب توب من منزل سلمي، للحصول على مواد مصورة تدينها في المستقبل.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.