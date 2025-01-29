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ميرنا وليد - بيروت - أقام المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، عرض أزيائه خلال اليوم الأول من أسبوع الموضة في باريس، وقدم مجموعة الـ Haute Couture لـ خريف صيف 2025.
في هذه المجموعة، التي حملت اسم Twilight Reverie، سيطرت الألوان المختلفة من الفضي والذهبي والأسود والزهري والأحمر..
صمم طوني ورد هذه المجموعة، جامعاً بين روعة الخبرة في صناعة الأزياء الراقية، والسحر الخيالي لساعة الشفق Twilight، أي الفترة الزمنية قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس، حين يكون الغلاف الجوي مضاءً جزئياً بأشعة الشمس، فلا يكون مظلماً تماماً ولا مضاءً بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر طوني ورد يطرح مجموعته Twilight Reverie في أسبوع الموضة في باريس.. تصاميم خيالية - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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