شكرا لقرائتكم خبر عن بحلول 2030.. روسيا تخطط للوصول إلى 650 قمرًا صناعيًا حول الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، عن مخطط روسي يستهدف زيادة عدد أقمارها الصناعية إلى 650 قمرًا صناعيًا بحلول عام 2030.

وقال المدير العام للوكالة يوري بوريسوف: إن لديهم خطة طموحة لإنشاء ما وصفه بـ "كوكبة فضائية حكومية" مكونة من 650 قمرًا صناعيًا، دون احتساب الأقمار الصناعية للأغراض التجارية.

وأوضح المسؤول الروسي أن الهدف من المشروع، تعزيز مجال الفضاء التكنولوجي، ما يضمن توفير خدمات متقدمة تشمل الملاحة ومراقبة الأرض". الكوكبات الفضائية وأكد أن خطط تجربة المرحلة الأولى تتكون من صاروخ "أمور- إس بي جي" متعدد الاستخدام، وسيجري تنفيذها بين عامي 2025 و 2028 في خطوة تعكس مساعي روسيا لتطوير منظومات إطلاق مبتكرة.

وتحتل روسيا تحتل المركز الثالث عالميًا في تطوير الكوكبات الفضائية الوطنية، إذ تضم كوكبتها الحالية 288 قمرًا صناعيًا، وشهد عام 2024 إطلاق 99 مركبة فضائية جديدة كان من بينها القمر الصناعي "ريسورس- بي" الذي أطلق نهاية العام الماضي. الأقمار الصناعية بدورها، قالت نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أولجا فيلكوفا: إن السجل الفضائي الوطني الروسي سجل 129 جهازًا فضائيًا خاصًا خلال عام 2024.

وبينت أن المعلومات الواردة من الشركات الخاصة تؤكد أن عدد الأقمار الصناعية الخاصة في روسيا سيبلغ بحلول عام 2030 نحو 1000 قمر صناعي".