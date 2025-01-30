شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة لهاتف iPhone SE 4 تكشف عن تصميم الجزء الخلفى للموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone SE 4 خلال الأشهر القادمة ليكون الجيل الجديد من سلسلة iPhone SE، التى تُعد الأكثر تكلفة ضمن تشكيلة هواتف Apple.

وتشير التقارير الحديثة إلى أن الهاتف سيحصل على ترقيات كبيرة في المواصفات مقارنة بالجيل السابق الذي تم إصداره في عام 2022.

تصميم iPhone SE 4 (تسريب جديد)

تم تسريب صورتين للهاتف عبر حساب @MajinBuOfficial على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث يظهر الهاتف بجانب iPhone 16 الذي تم إطلاقه منذ أربعة أشهر، ويبدو أن النموذج الظاهر في الصور هو وحدة تجريبية (Dummy Unit) لأن شعار Apple غائب عن منتصف اللوحة الخلفية، ولم تكشف الصور عن شاشة الجهاز.



ايفون 16e

بحسب التسريبات، فإن iPhone SE 4 سيأتي بكاميرا خلفية واحدة، مثل الجيل السابق، ولكن مع نتوء بارز أكثر مقارنةً بـ iPhone 16. كما يظهر زر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف، مما يتماشى مع تصميم هواتف Apple الحديثة.

المواصفات المتوقعة لـ iPhone SE 4

وفقًا للتقارير الأخيرة، من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A18، مما يمثل ترقية كبيرة مقارنةً بمعالج A15 Bionic في الجيل السابق. كما يُقال إن الهاتف سيأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يجعله داعمًا لميزات Apple Intelligence الجديدة.

أما الشاشة، فمن المتوقع أن تكون LTPS OLED بقياس 6.06 بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز، وهو تحسن ملحوظ عن شاشة 4.7 بوصة في الطراز السابق. بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، مما سيحسن من جودة التصوير مقارنة بالإصدارات السابقة.

من أبرز الميزات المتوقعة أيضًا أن يكون iPhone SE 4 هو أول هاتف من Apple مزود بمودم 5G من تصميم الشركة نفسها، مما سيحسن من أداء الاتصال بالشبكات اللاسلكية.

حتى الآن، لم تؤكد Apple هذه التسريبات رسميًا، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف قريبًا، ليكون الخيار الاقتصادي الأقوى لعشاق نظام iOS.