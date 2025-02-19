شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: "أهلا رمضان" يعزز المشاركة المجتمعية لدعم ذوى الهمم وسيدات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أهمية معرض "أهلاً رمضان 2025" للمواطنين، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث يُعد هذا المعرض من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية البارزة التى تساهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن المعرض يُعد خطوة مهمة فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتم توفير السلع الأساسية والرمضانية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، تصل إلى خصومات تصل إلى 30%، ما يسهم بشكل كبير في توفير احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم بأسعار مناسبة، مما يعكس جهود الدولة المستمرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشادت النائبة مايسة عطوة بتنسيق الجهود بين القطاع العام والخاص من خلال المعرض، وهو ما يساهم فى استقرار السوق المحلية، وضمان توافر السلع بكميات كافية وذات جودة عالية، وهو ما يُعد أساسًا لتحقيق استقرار الأسعار والحد من الغلاء الذى يعانى منه المواطنون.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المعرض يساهم أيضًا فى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال دعم شباب الخريجين وذوى الهمم وسيدات الأعمال، مما يفتح لهم فرصًا جديدة لعرض منتجاتهم والمساهمة فى الاقتصاد الوطنى، هذا الأمر يعزز من الشمولية الاقتصادية ويدعم الابتكار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت "عطوة" على أن هذه المبادرات تُظهر التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير بيئة مستقرة للمواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية بكل سهولة ويسر.

وأشادت النائبة مايسة عطوة بنجاح هذه الفعالية السنوية، معربة عن أملها في أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتعزز من التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.