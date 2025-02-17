شكرا لقرائتكم خبر عن تناول أوميجا 3 بشكل منتظم بالتزامن مع "الرياضة" يؤخر ظهور الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة نشرها موقع "Medical news today"، أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوى على أحماض أوميجا 3 وفيتامين د، بالتزامن مع ممارسة الرياضة، يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في سويسرا على 700 شخص من كبار السن فوق 70 عامًا، على مدار 3 سنوات، أن تناول تلك المكملات الغذائية وممارسة الرياضة بشكل منتظر أدى إلى تأخر ظهور أعراض الشيخوخة البيولوجية لديهم، بمعدل من 3 إلى 4 أشهر مقارنة بأقرانهم، ورغم أن التأخير يبدو بسيطًا، لكنه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بمجال الصحة العامة، ويساهم في تخفيف مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر.

جرعات الأوميجا 3 المستخدمة خلال الدراسة

اعتمدت الدراسة على تناول كبار السن المشاركين فيها، جرامًا واحدًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة من الطحالب، مع فيتامين د بمقدار 2000 وحدة دولية، بشكل يومى، بجانب ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة بالمرة الواحدة، ما ساهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية بحوالي 2.9 إلى 3.8 شهر على مدار 3 سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن أن تناول الأوميجا 3 وفيتامين د ساهم في تقليل خطر السقوط بنسبة 10٪ والعدوى بنسبة تصل إلى 13٪، مقارنة بمن لم يتناولوا المكملات، كما أن الجمع بين تلك المكملات وممارسة الرياضة يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لنتائج الدراسة فإن الرياضة تعد أمرًا ضروريا لكبار السن للمحافظة على صحتهم وسلامة عضلاتهم، واستخدام المكملات المذكورة يساعد بشكل كبير في هذا الأمر.