دوري أبطال أوروبا: كلوب بروج يجدد فوزه على أتالانتا ويبلغ ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - روما : جدّد كلوب بروج البلجيكي فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3 1 الثلاثاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما كان تغلب عليه 2 1 ذهابا.

وفرض البلجيكي الجنسية المغربي الأصل شمس الدين طالبي نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الاول والثاني (3 و27)، وأضاف الإسباني فيران جوتغلا الثالث (45+3).

وبات طالبي في سن الـ 19 عاما و285 يوما أصغر لاعب بلجيكي يسجل في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، ورابع أصغر لاعب يسجل ثنائية بعد الفرنسي كيليان مبابي والنروجي إرلينغ هالاند والإيطالي نيكولو زانيولا، حسب "أوبتا" للاحصاءات.

وسجل المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان هدف أتالانتا (46)، قبل أن يهدر بعد ربع ساعة ركلة جزاء تصدى لها بنجاح الحارس سيمون مينيوليه.

وواصل أتالانتا سقوطه بعد بداية صاروخية هذا الموسم، حيث فاز في ثلاث من مبارياته الـ 13 الأخيرة، كما لم يذق رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني طعم الانتصار على أرضهم سوى مرة واحدة في مبارياتهم الست الأخيرة، وكانت أمام ستورم غراس النمسوي في دوري الأبطال (5 1).

وافتتح بروج التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية عقب تمريرة من الإسباني جوتغلا إلى طالبي على الجهة اليمنى داخل المنطقة المحرمة سددها قوية في الشباك.

واعتقد أتالانتا انه أدرك التعادل بعد عرضية من الكولومبي خوان كوادرادو تابعها ماتيو ريتيغي من علامة الجزاء في الشباك، إلّا أن الحكم ألغى الهدف بسبب حالة تسلل على الهداف الإيطالي (17).

وواصل بطل "يوروبا ليغ" الموسم الماضي ضغوطاته، فاستفاد إيدرسون من حالة ضياع في الدفاع البلجيكي ليضغط على الحارس مينيوليه الذي خرج من عرينه بين قدمي البرازيلي للتصدي للكرة (19).

ووجه بروج ضربة جديدة لمضيفه بتسجيله الهدف الثاني عبر طالبي الذي استفاد من تسديدة اليوناني كريستوس تزوليس صدها الحارس ماركو كارنيسيكي وعادت إليه ليتابعها في المرمى (27).

وأضاف بروج الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة حاسمة جديدة من تزوليس إلى جوتغلا الذي سدد كرة بعيدة أمام مدافعين خدعت الحارس كارنيسيكي.

وأعاد المهاجم النيجيري لوكمان، أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، أتالانتا إلى أجواء اللقاء بعد 37 ثانية من دخوله إلى أرض الملعب بعد الاستراحة بدلا من لاعب الوسط الكرواتي ماريو باسيليتش، عقب تمريرة من دافيدي زاباكوستا ارتمى لها وسددها زاحفة في الشباك (46).

وغادر المتألق طالبي الملعب وحلّ المدافع أوغو سيكي بدلا منه (54).

وأنقذ القائم تسديدة إيدرسون من داخل المنطقة المحرمة (56)، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لاصحاب الأرض بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتأكيد خطأ من تزوليس على كوادرادو داخل المنطقة، لكن الحارس مينيوليه تصدى لركلة لوكمان بنجاح (61).