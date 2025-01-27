شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار ورياح شديدة على حائل وعسير والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد.وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.كما هطلت صباح اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.وفي منطقة عسير، نبّه مركز الأرصاد اليوم، من تكون أمطار متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وذلك على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.