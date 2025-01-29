شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مركز مصر المحتمل فى مونديال اليد.. ما بين الخامس والسابع والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد تحديد مركزه من الخامس إلى السابع فى بطولة العالم رقم "29" التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، بعد الخسارة فى ربع النهائى من فرنسا بنتيجة 34-33.

ونرصد سيناريوهات مركز منتخب اليد المحتمل كالتالى:

فى حالة فوز البرتغال غدا على ألمانيا فى باقى مباريات ربع النهائى، وفوز الدنمارك على البرازيل منتخب مصر يحصل على المركز الخامس ببطولة العالم.

وفى حالة هزيمة البرتغال من ألمانيا وفوز الدنمارك تحصل مصر على المركز السادس. أما فى حالة هزيمة البرتغال والدنمارك تحصل مصر على المركز السابع. وحجزت المجر المركز الثامن بعد الخسارة من كرواتيا.