شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات اليوم في دورى الكرة النسائية.. البنك الأهلى ودجلة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، 4 مواجهات قوية في دورى الكرة النسائية بين البنك الأهلى ووادى دجلة، بيراميدز ومودرن سبورت، الجونة مع اتحاد بسيون، والطيران مع المقاولون العرب في إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع عشر.

ستكون مواجهة البنك الأهلى ووادى دجلة هي الأقوى، حيث يدخل البنك الأهلى المباراة في المركز السابع برصيد 28 نقطة جمعها من 13 لقاء، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 3 مباريات، في المقابل يدخل وادى دجلة اللقاء في المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 13 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

ويلتقى فريق بيراميدز صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، مع مودرن سبورت صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما يواجه الجونة القابع في المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، فريق اتحاد بسيون في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، وأخيرا يستقبل فريق الطيران صاحب المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة مع المقاولون العرب الثامن برصيد 22 نقطة.