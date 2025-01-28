شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. فيديو لمقيم سوداني ألقى نفسه من فوق أحد المباني والأمن العام يتحرك والان مع التفاصيل

📹| شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه. pic.twitter.com/qBa2h9Srl6 — الأمن العام (@security_gov) January 26, 2025 "> 📹| شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه. pic.twitter.com/qBa2h9Srl6 — الأمن العام (@security_gov) January 26, 2025 واقعة ظهور مقيم سوداني في محتوى مرئي يلقي نفسه من أحد المباني، وجرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية باشرت واقعة شخص حاول إيذاء نفسه".وأضاف الأمن العام السعودي أن "مقيما من الجنسية السودانية ظهر في محتوى مرئي يلقي نفسه من أحد المباني"وأردف الأمن السعودي قائلا إنه تم "نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية، والقبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره". ونشر الأمن العام السعودي جزءا من مقطع الفيديو مموها للمقيم السوداني خلال الواقعة عبر حسابه على "إكس". عدن - ياسمين التهامي - a href="">واقعة ظهور مقيم سوداني في محتوى مرئي يلقي نفسه من أحد المباني، وجرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية باشرت واقعة شخص حاول إيذاء نفسه".وأضاف الأمن العام السعودي أن "مقيما من الجنسية السودانية ظهر في محتوى مرئي يلقي نفسه من أحد المباني"وأردف الأمن السعودي قائلا إنه تم "نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية، والقبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره". ونشر الأمن العام السعودي جزءا من مقطع الفيديو مموها للمقيم السوداني خلال الواقعة عبر حسابه على "إكس".

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. فيديو لمقيم سوداني ألقى نفسه من فوق أحد المباني والأمن العام يتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.