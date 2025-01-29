اخبار السعوديه

إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في المدارس السعودية بالمغرب

0 نشر
واس - الرباط 0 تبليغ

إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في المدارس السعودية بالمغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في المدارس بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية رئيس مجلس إدارة المدارس السعودية بالمغرب د. سامي بن عبدالله الصالح في الرباط اليوم الأربعاء، برنامج المدرسة الرقمية في المدارس السعودية بالمملكة المغربية.
ومن خلال هذا البرنامج تصبح هذه المؤسسات أول مدرسة ذكية ورقمية في تعاملاتها اليومية على مستوى المدارس السعودية في الخارج، لتتوافر للدراسين وسائل ذكية ومتقدمة في تعليمهم.
كما يتيح البرنامج للمعلمين أداء مهامهم بيسر.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا