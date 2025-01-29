شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في المدارس السعودية بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية رئيس مجلس إدارة المدارس السعودية بالمغرب د. سامي بن عبدالله الصالح في الرباط اليوم الأربعاء، برنامج المدرسة الرقمية في المدارس السعودية بالمملكة المغربية.

ومن خلال هذا البرنامج تصبح هذه المؤسسات أول مدرسة ذكية ورقمية في تعاملاتها اليومية على مستوى المدارس السعودية في الخارج، لتتوافر للدراسين وسائل ذكية ومتقدمة في تعليمهم.

كما يتيح البرنامج للمعلمين أداء مهامهم بيسر.