جامعة شقراء تُعلِّق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بسبب الحالة الجوية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة شقراء تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025م إلى نظام التعليم عن بُعد في جميع فروع وكليات الجامعة؛ وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة.

وأكدت الجامعة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية لمزيد من المستجدات والتحديثات.

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