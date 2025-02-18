السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يرأس الوفد المملكة في أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية السنغافورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة العربية السعودية بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية، كما رأس معالي وزير القوى العاملة، الوزير الثاني للصناعة والتجارة الدكتور تان سي لنق الجانب السنغافوري في أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية السنغافورية المشتركة المنعقدة بجمهورية سنغافورة.

ويأتي انعقاد اللجنة في دورتها الرابعة؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث سُبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطاقة والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار.

وعلى هامش أعمال اللجنة المشتركة، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مذكرة تفاهم في مجال الخدمات اللوجستية، كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال تمكين ريادة الأعمال بين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وسلطة موانئ سنغافورة العالمية، ووقع أيضًا برنامج تنفيذي في مجال التدريب الفني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومعهد التعليم الفني في جمهورية سنغافورة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط