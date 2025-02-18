- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل الظواهر المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أول أو أقل على بعض الأماكن، وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات أماكن أخرى، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات على عدد من الأماكن.
الرياض: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وميسان.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
الحدود الشمالية: طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تستمر الأمطار المتوسطة على العديد في المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
كما تستمر الأمطار الخفيفة على السليل ووادي الدواسر في منطقة الرياض حتى الساعة 3 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتتمثل الظواهر المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أول أو أقل على بعض الأماكن، وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات أماكن أخرى، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات على عدد من الأماكن.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
الرياض: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وميسان.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
الحدود الشمالية: طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
أمطار متوسطة على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمطارًا متوسطة على المنطقة الشرقية وخفيفة على الرياض خلال فترة المساء ليلة الاثنين/الثلاثاء.
تستمر الأمطار المتوسطة على العديد في المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
كما تستمر الأمطار الخفيفة على السليل ووادي الدواسر في منطقة الرياض حتى الساعة 3 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.