شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ضباب متباين الشدة

الصباح الباك

ر

أماكن انتشار الضباب

أمطار متوسطة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطارًا متوسطة

خفيفة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من 10 مناطق خلال ساعاتيستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.وتتمثل الظواهر المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أول أو أقل على بعض الأماكن، وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات أماكن أخرى، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات على عدد من الأماكن.المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.الرياض: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وميسان.الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.الحدود الشمالية: طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء.الجوف: دومة الجندل وسكاكا.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.يتوقعفي تقريره عنعلى المنطقة الشرقية وعلى الرياض خلال فترة المساء ليلة الاثنين/الثلاثاءتستمر الأمطار المتوسطة على العديد في المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 مساءويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةكما تستمر الأمطار الخفيفة على السليل ووادي الدواسر في منطقة الرياض حتى الساعة 3 من صباح الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية