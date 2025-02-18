شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشاريع تتأهل للمرحلة النهائية من معسكر الابتكار الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

معسكر الابتكار الإعلامي "Saudi MIB"

دعم التحول الرقمي للإعلام

فعاليات معرض مستقبل الإعلام

الدمام - شريف احمد - تأهلت تسعة مشاريع للمرحلة النهائية من معسكر الابتكار الإعلامي "Saudi MIB"، استعدادًا لانطلاق المنافسات بينها، ضمن مبادرات المنتدى السعودي للإعلام بالشراكة مع سدايا؛ بهدف تطوير الإعلام السعودي عبر حلول ترتكز على الذكاء الاصطناعي.وأوضح رئيس المنتدى السعودي للإعلام، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أنه تم العمل على تطوير أكثر من 100 فكرة إعلامية إبداعية عبر معسكر الابتكار الإعلامي "Saudi Mib”.وأكد أن الأفكار تعكس إبداعًا حاضرًا وعقولًا نيرة تسعى لإضاءة طرق جديدة من أجل مستقبل الإعلام الوطني.وعدّ الحارثي المعسكر فرصة لضخ المشاريع الإعلامية ضمن المسارات المحددة لها، ليخرج المنتدى بأفكار تعكس النمو والتطور التكنولوجي في الإعلام السعودي.وثمن جهود المشاركين والمشرفين في هذه المبادرة التي أطلقها المنتدى السعودي للإعلام، متطلعًا لرؤية تأثير إبداعاتهم على المشهد الإعلامي.وأكد عضو لجنة تحكيم معسكر الابتكار الإعلامي الدكتور أيمن السعيدي، أن المعسكر خطوة نوعية في دعم التحول الرقمي للإعلام السعودي، وأنه سيعزز من قدرة الإعلاميين والمبدعين على تقديم محتوى أكثر تأثيرًا وابتكارًا.وأشار إلى أن المعسكر يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير منصات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى الإعلامي، وإنشاء منصات رقمية تدعم الإنتاج الإعلامي المشترك بين المبدعين، ودعم الأفكار التي تقدم محتوى سعوديًا مبتكرًا يعكس الهوية الوطنية بأساليب حديثة.وأوضح أن أهمية المعسكر تكمن في كونه أول حاضن إعلامي متخصص ضمن المنتدى السعودي للإعلام، تتيح للمشاركين فرصة تطوير مشاريعهم من خلال التوجيه والتقييم المستمر من قبل لجنة تحكيم متخصصة.وكشف السعيدي، أن المعايير التي يتم تقييم المشاريع على أساسها تشمل الابتكار، وجودة التجربة، والفاعلية، والاستدامة التقنية، مشيرًا إلى أن المبادرة تفتح آفاقًا جديدة للإعلام السعودي، حيث ستربط الإبداع الإعلامي بالتكنولوجيا المتقدمة، مما سيسهم في تعزيز تنافسية المحتوى المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي.وتقام النسخة الرابعة للمنتدى السعودي للإعلام؛ في قلب عاصمة الإعلام العربي الرياض، انسجامًا مع التحولات التي يشهدها القطاع ولمواكبة تطورات البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.ويضم جلسات علمية وورش عمل، ونقاشات عامة، يتبادل من خلالها الإعلاميون المقترحات والمبادرات في شؤون صناعة الإعلام الاحترافية، التي تخدم تطوير المحتوى الإعلامي وتحفز التنافس، ويقام على هامشه "معرض مستقبل الإعلام" (FOMEX)، الذي يُعد الأضخم في الشرق الأوسط، وجائزة تشمل تصنيفات متنوعة.