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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 600 سلة غذائية في مدينة سلوق بليبيا

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 600 سلة غذائية في مدينة سلوق بليبيا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 600 سلة غذائية في مدينة سلوق بدولة ليبيا، استفاد منها 2.907 أفراد، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة من الإعصار “دانيال” في ليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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