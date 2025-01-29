إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في السعودية

ووقع الاتفاقية وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا. جاء ذلك عقب استقباله في مكتبه بالوزارة، اليوم، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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