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إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في السعودية

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إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في السعودية

شهد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) اللواء الدكتور أحمد الريسي، اليوم، توقيع اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.

ووقع الاتفاقية وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا. جاء ذلك عقب استقباله في مكتبه بالوزارة، اليوم، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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